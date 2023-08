Horóscopo de hoy para Tauro del 23 Agosto de 2023

Las personas que más te importan se sienten descuidadas. Estas atraído a ciertos tipos y buscas los extremos lo que te lleva a personas que te ven sospechosamente cuando te les acercas. Se necesita cuidado, trata de enfocarte en aquello que es más confiable en tu vida romántica y no caigas en todos los estados de ánimo impulsivos.

Dinero

Horóscopo de dinero para Tauro

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.