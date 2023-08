Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 23 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 3,950,528 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,305,167 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que consiguió 3,950,528 de me gusta. “Ayer te vi … Solita Esa carita Bonita Diablo, Que mamasita! ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 713,860 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,454,721 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 713,860 likes de su comunidad. “Solo porque el álbum sale en 3 días #DONJUAN Que géneros creen que viene?”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- J Balvin: 97,847 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 51,537,993 followers. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 97,847 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Siempre le saco sonrisas hasta a los mas bravos @miketyson #hotboxinpodcast” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Francisca : 42,391 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,411,746 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación cosechó 42,391 likes. “Bueeeeenooooo!! Este ha sido el ánimo de Gennaro los últimos dos días, esta cara, este humor no quiere hacer nada que le propongo para contentarlo ¿será por el embarazo? ¿Qué se hace en estos casos? ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

5- Irina Baeva: 41,729 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,912,684 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 41,729 likes. “mornings in the city @alo”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

