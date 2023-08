Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 24 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 879,022 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,032,426 seguidores. La artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 879,022 likes. “Colaboradora ”, escribió en su publicación.

2- J Lo: 408,569 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 250,990,209 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 408,569 me gusta. “Still got me looking like the baddest…@alc_ltd”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Belinda: 211,413 Likes

La artista Belinda (@belindapop) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 16,564,159 seguidores. En su última publicación, Belinda ha logrado un total de 211,413 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “ mode ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

4- Chiquis Rivera: 144,441 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,837,619 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recogió 144,441 me gusta. “La 1? 2 o 3? ….1) “Ay no! Estás pinches medias me tienen hasta la madre, pero tengo que verme sexy, así que ni modo! Smile!” 2) “Ok! Ahora en bonita… niña buena que no quiebra un plato.” 3) _?? No se. Ustedes póngale caption. Ahora si, cual pose les gusta mas?”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Maluma: 106,228 Likes

Por último, cerramos este ranking con Maluma, el cantante y compositor con una comunidad de 63,451,373 followers en Instagram. Sus posteos en (@maluma) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 106,228 likes. “ TROFEO ft @Yandel disponible en YouTube y todas las plataformas digitales… Un homenaje al mas grande LEO MESSI 10 @leomessi.!!!!! Hoy 12 pm DON JUAN en la calle ”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: