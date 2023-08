Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 25 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 666,769 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,358,866 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que recogió 666,769 de me gusta. “ @diariodeunaninainutil”, indicó en su publicación.

2- Lele Pons: 329,108 Likes

Seguido de Cazzu llega Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La influencer cuenta con más de 53,584,259 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 329,108 likes de su comunidad. “Trying to cheer up my friend after a breakup Tratando de alegrar a mi amiga después de un breakup”, escribió esta aclamada instagramer en su cuenta.

3- Becky G: 121,525 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 37,685,946 seguidores. En su última publicación, Becky G ha conseguido un total de 121,525 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “ ESQUINAS My new album coming so soon. EMOCIONADA DE PODER COMPARTIR MAS DE MI CORAZON CON USTEDES. PRE-SAVE NOW ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Maluma: 107,934 Likes

Maluma sigue a las tres celebridades superiores con un total de 63,458,858 seguidores. En su cuenta (@maluma), el cantante y compositor es popular por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente cosechó 107,934 likes. ““DON JUAN” SALIÓ / “DON JUAN” IT’S OUT …— Después de casi 2 años de trabajo tengo el honor de entregarles con mucho amor y respeto esta pieza de coleccion… “DON JUAN” Infinitas gracias a los productores, compositores y demás artistas que hicieron parte de este proyecto y conectaron inmediatamente con mi visión, a mi equipo de trabajo en general (ellos saben quienes son) por creer en este loco soñador y ayudarme a materializar cada una de esas metas y por último a mi familia …. Sin esas bases sólidas de mi infancia seguro esto no existiría, gracias, gracias, gracias… El objetivo en este álbum va más allá de hacer música que se posicione a nivel mundial, es hacer musica CABRONA y con SENTIDO siempre buscando un mensaje de unión. Con mucho amor les entrego mi ultimo álbum y con el una parte de mi corazón. Los amo mucho mi gente y recuerden que NADA es IMPOSIBLE en esta vida si se trabaja con PASIÓN, DISCIPLINA y DETERMINACIÓN!! Escuchen el álbum YA y me dejan saber su favorita… Att Don Juan @luismartinvelasquez”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

5- Francisca : 105,516 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,415,357 followers en Instagram. Sus posteos en (@francisca) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 105,516 likes. “Aquí les comparto el video del momento en que le contamos a mi mamá que esperábamos segundo bebé. El encargado de la misión era Gennaro “ El hermano mayor” La misión muy fácil, era entregarle el ultrasonido a la abuelita peroooo Gennaro al final actuó a su manera¿Que tal? ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

