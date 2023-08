Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 26 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 241,760 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,516,251 seguidores. El artista es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que recogió 241,760 me gusta. “Tu familia, es mi familia Más vida, más éxitos Don Juan Que rompas con el álbum ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 105,604 Likes

Seguido de J Balvin llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,688,772 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 105,604 likes. “Gracias for having me @todayshow And if you haven’t heard MY NEW ALBUM ‘ESQUINAS’ IS COMING SOOOOOON ”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Belinda: 70,141 Likes

La artista Belinda (@belindapop) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 16,570,414 seguidores. En su última publicación, Belinda ha logrado un total de 70,141 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Feliz cumple hermanito @nachoperegrin Este video nos representa ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

4- Adamari López: 23,305 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,748,046 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 23,305 likes. “Mi gente linda ustedes me han preguntado qué ¿cómo logro controlar el frizz y tener mi cabello brilloso y sedoso durante mis viajes? Les cuento que lo hago con el kit de Liso Vital de mis amigos de @naturalsantusa. ¡Visita hoy mismo el link en mi bio para que puedas disfrutar de un 25% de descuento ya reflejado en el kit! Y después me cuentan cómo les va!”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Chiquis Rivera: 5,793 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,838,809 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 5,793 likes. “Les presento mi primer álbum completamente EN VIVO!!! ‘EN VIVO DESDE LUNARIO’CDMX 30 De Agosto | Pre-Guarda Ya!(Link En Bio) #EnVivoDesdeLunario #Chiquis #LiveAlbum #PreSave”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

