Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 27 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,377,848 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,594,045 seguidores. La influencer es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 1,377,848 me gusta. “CRYING… SCREAMING!! I have the best husband! Not only did he get me Taylor swift concert tickets as a gift but also my friends tickets! Love u @guaynaa Literal tengo el mejor esposo del mundo…No solo me regalo tickets para ir al concierto de Taylor Swift como regalo, pero también tickets para mis amigas NO PUEDO !!!!!!!”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 1,086,168 Likes

Seguido de Lele Pons llega Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,518,446 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 1,086,168 de me gusta. “Hoy vine a disfrutar de tus logros. Vibrando bonito con una familia que nos regala la vida @karolg @queenvidaisabelle”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Thalia: 37,576 Likes

La artista Thalia (@thalia) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 20,986,186 followers. En su última publicación, Thalia ha conseguido un total de 37,576 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Felicidad absoluta, llena de agradecimiento Feeling HAPPY celebrating life!” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

4- Maribel Guardia: 14,657 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,104,711 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 14,657 likes. “Quién más así ? Nos vemos hoy en el teatro a las 7 p.m. y mañana a las 5:30 pm en @lagunillamb en el Teatro Centro Cultura 2 @gou_producciones @alexgouboy ………..#teatro #teatromusical #cdmx #maribelguardia”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Aracely Arambula: 12,482 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,657,900 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 12,482 me gusta. “Gracias mi #Arafamilia bella”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

