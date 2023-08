Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 29 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 503,377 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,463,744 seguidores. El cantante y compositor es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 503,377 me gusta. “Casi que no me subo acá … (ver las fotos) ahhh y ya #DonJuan está en la Calle Gracias de nuevo a todos por el amor estamos a punto de empezar la gira y me pregunto. A que canción deberíamos hacerle video? los leo … Ríanse con el TIKTOK que les deje DON JUAN ”, indicó en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 63,326 Likes

Seguido de Maluma tenemos Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 5,842,385 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 63,326 me gusta de su comunidad. “photo dump …momentitos únicos e inolvidables de estas últimas dos semanas. Happy BeeDay to my #LunaTuna we love you, mama! So much!!!!!”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Adamari López: 26,265 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 8,754,036 followers. En su última publicación, Adamari López ha logrado un total de 26,265 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Mi gente linda, me ayudan a escoger el outfit que más les gusta. ¿Cuál usarían más? Los leo Hoy es lunes chic! Y les cuento que en las fotos tengo una asomadita .#looks @kiut_llc” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Francisca : 11,286 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,420,563 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es famoso por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 11,286 likes. “Buenos días Ya de regreso en @despiertamerica ¿Qué tal va su día? ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

5- Raúl de Molina: 6,217 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Raúl de Molina, el presentador de televisión con una comunidad de 1,650,510 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@rauldemolina) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 6,217 me gusta. “Mi rutina 5 dias a la semana 45 minutos al dia para mantener este cuerpo HOT!”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

