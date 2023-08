Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 30 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 585,630 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,611,266 seguidores. La influencer es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que cosechó 585,630 me gusta. “LA MUJER QUE TODOS QUIEREN, PERO LES ASEGURO QUE NO ES COMO PIENSAN!!! “ELLA HACE VINO” REVENTANDOOO EN LAS PLATAFORMAAAS ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 431,651 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,702,905 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 431,651 de me gusta. “East Coast ”, escribió la afamada instagramer en su último post.

3- J Balvin: 82,610 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 51,519,233 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha conseguido un total de 82,610 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “My full interview with @jbalvin will be dropping this Thursday” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Bobbi Althoff (@bobbialthoff)

4- Christian Nodal : 74,833 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,791,526 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 74,833 likes. “La música está llena de historias, pero sobre todo está llena de historias de amor. #ChristianNodal y #Cazzu han logrado levantar dos carreras con influencia en el desarrollo de la música de los últimos años –él en el regional mexicano, ella con sus rimas sudamericanas– y también se han convertido en estandartes en cada uno de los dos universos que representan.En exclusiva para #VogueHombre, la pareja habla de su música, de esa interacción que da paso a una de las formas de amor más grandes que podamos imaginar y lo que viene para ellos en esta nueva etapa como padres. Lee la entrevista completa en nuestro link en bio.Fotografía: @sebastianfaenaRealización: @sofia_achavalEntrevista: @joantdoPeinado: @maialuduenaMaquillaje: @inespizarroProducción: @pogo.creative.coCoordinador de moda: @oscarbarragangvAgradecimientos: @readingpHead of Editorial Content: @karlamartinezdesalas”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

5- Cazzu: 73,881 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Cazzu, la artista con una comunidad de 12,384,029 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@cazzu) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 73,881 me gusta. “La música está llena de historias, pero sobre todo está llena de historias de amor. #ChristianNodal y #Cazzu han logrado levantar dos carreras con influencia en el desarrollo de la música de los últimos años –él en el regional mexicano, ella con sus rimas sudamericanas– y también se han convertido en estandartes en cada uno de los dos universos que representan.En exclusiva para #VogueHombre, la pareja habla de su música, de esa interacción que da paso a una de las formas de amor más grandes que podamos imaginar y lo que viene para ellos en esta nueva etapa como padres. Lee la entrevista completa en nuestro link en bio.Fotografía: @sebastianfaenaRealización: @sofia_achavalEntrevista: @joantdoPeinado: @maialuduenaMaquillaje: @inespizarroProducción: @pogo.creative.coCoordinador de moda: @oscarbarragangvAgradecimientos: @readingpHead of Editorial Content: @karlamartinezdesalas”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

