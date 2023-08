Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 31 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 373,266 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,389,994 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que cosechó 373,266 likes. “Mi amor y yo… Capturados por el mágico @sebastianfaena para @voguemexico”, escribió en su publicación.

2- Adamari López: 19,239 Likes

Seguido de Cazzu llega Adamari López (@adamarilopez), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La actriz y presentadora de televisión cuenta con más de 8,755,521 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 19,239 me gusta. “Todas tenemos una amiga que justifica su relación tóxica. Menciona la tuya; ¿Oí’te?”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Irina Baeva: 17,635 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 3,915,194 followers. En su última publicación, Irina Baeva ha conseguido un total de 17,635 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “here, there and everywhere @alo @aloyoga” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Chiquis Rivera: 6,832 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,841,446 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es popular por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 6,832 likes. ““En Vivo Desde Lunario” YA DISPONIBLE!! Espero y les encante este álbum completamente en VIVO! #EnVivoDesdeLunario #Chiquis #Album #UniversalMusica #AbejaReina”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Maribel Guardia: 3,964 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,106,231 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 3,964 me gusta. “Un examen que te da todo tu código genético ‼y con la prueba de saliva te dicen a que enfermedades estás expuesto ⁉Estoy encantada este procedimiento se me hace muy importante para saber las enfermedades que podemos llegar a tener y prevenirlas Gracias @draesmeraldabastidas @dra.marimarguerra Recuerden que la salud es todo @medae_ @neoclinicmxv te entregan un libro de tu salud y cómo prevenirla ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: