Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 1 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 448,782 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 251,336,909 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que recogió 448,782 likes. “NO Throwback Té Boté ”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 220,898 Likes

Seguido de J Lo llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,495,983 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 220,898 me gusta de su comunidad. “Aquí a estoy al frente de este espejo en la habitación del hotel a unas hora de comenzar esta gira por todo U.S.A con mucha adrenalina y muchas ganas de romperla, pero quiero aprovechar este momento para agradecer a ese niño de 16 años que soñaba con algún día convertirse en cantante, sacar a su familia adelante y recorrer el mundo tocando corazones donde quiera que llegara. Gracias Juan Luis por no aceptar un NO como respuesta y demostraste que no hay sueños imposibles. Que el TALENTO sin DISCIPLINA no funciona y que el agradecimiento es el pilar de TODO. Hoy comienza una aventura y no es una mas, bienvenidos al DON JUAN USA TOUR. Vamos a vivir momentos inolvidables en estos meses de gira… Te veo en tu ciudad.!! JL.”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Christian Nodal : 129,356 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,799,904 followers. En su última publicación, Christian Nodal ha logrado un total de 129,356 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Una noche maravillosa e inolvidable 30.08.2023El día que me respaldaron más de 115 elementos tocando con el alma piezas que mi bello Guadalajara ha coreado a todo pulmón…Muchísimas gracias a la orquesta filarmónica de Jalisco y a mis amigos @internacional_chg por entregarse así.A la cámara de comercio y mi gran amigo Gama por la invitación y el reconocimiento tan precioso.30 años del encuentro internacional del mariachi y la charrería que jamás jamás voy a olvidar.Guadalajara nos vemos pronto.LOOS AMOOOOOOO” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Ángela Aguilar: 32,045 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,057,998 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post obtuvo 32,045 likes. “Lxs extraño ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Adamari López: 25,448 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,758,293 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 25,448 me gusta. “ Buenos días! ¿Cuántos amantes de un mañanero… café por acá? ..#humor #diversión #coffee #café #smile #friday #weekend”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: