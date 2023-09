Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 2 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,200,461 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,444,333 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 4,200,461 de me gusta. “Esta grandota una chulería ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 221,188 Likes

Seguido de Karol G llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,460,614 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 221,188 me gusta. “Llegó “DON JUAN” pisando fuerte #DonJuanUsaTour ”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Adamari López: 51,574 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,760,792 followers. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 51,574 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Que bonita manera de iniciar el mes ! Para mi fue muy lindo ser parte de @slarevista Casa De Campo, estoy feliz con las atenciones que nos dieron, la oportunidad de estar de nuevo en una nueva portada y de compartir con tanta gente talentosa de la República Dominicana Equipo mágico Photographer: Robert Vasquez @robertvasquez Photographer Assistant: Denio Rodríguez Video BTS: Gómez DominStylist: Reading Pantaleón @readingp Stylist Assistant: Paloma DulucVestuario: Yaima OrtizHair: Jessica De LeónMakeup: Michelle FlazZapatos: @flordemariafashion @flordemariacollection PR: @latiniconos Location: CASA DE CAMPO” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- J Balvin: 47,368 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,501,087 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es popular por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 47,368 me gusta. “Recap verano 23’ LEGO utiliza el template y haz el tuyo ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

5- Toni Costa: 20,774 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,228,344 followers en Instagram. Sus posteos en (@toni) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 20,774 likes. “Y ustedes que opinan de este dúo bailando esta cumbia bacana? final inesperado jajaj : “Cumbia Bacana” By @zumba Coreo: @brotherstwinz @zumba @zincommunity @zumbabeto @albertoperlman @aghion @msnancy@bex_dorf #dance #reels #viral #trend #trending #Zumba #Zin #ZINLife #ZINPLay #ZINNow #StepintoHappy #ZIN106”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

