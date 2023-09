Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 4 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,121,253 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,658,800 seguidores. La influencer es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 1,121,253 me gusta. “Last days of Summer ”, escribió en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 205,742 Likes

Seguido de Lele Pons llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 9,052,820 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 205,742 likes de su comunidad. “De historia a post… ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Adamari López: 6,763 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 8,765,940 followers. En su última publicación, Adamari López ha conseguido un total de 6,763 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Dicen por ahí… ¿ustedes qué creen? .#ootd @kiut_llc .#mondayvibes #humor #diversión #fun” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Jacky Bracamontes: 5,463 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,495,549 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es popular por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 5,463 likes. “Haciendo locuras con mi persona favorita… @mft07 ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

5- J Lo: -1 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con J Lo, la artista con una comunidad de 251,461,040 followers en Instagram. Sus posteos en (@jlo) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de -1 me gusta. “When it feels right…nothing else matters #ThisIsMeNow @IntimissimiOfficial”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

