Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 5 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 487,559 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,489,862 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que logró 487,559 de me gusta. “Provechito ”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 286,659 Likes

Seguido de Maluma llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El artista cuenta con más de 51,511,030 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 286,659 likes de su comunidad. “ @jbalvin @jimmybutler”, escribió el popular instagramer en su último post.

3- Thalia: 167,889 Likes

La artista Thalia (@thalia) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 21,023,282 seguidores. En su última publicación, Thalia ha conseguido un total de 167,889 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Ellas dos se han metido en el corazón de millones. Es increíble cómo esta María, de tenis sucios y coronita, se ha convertido en mi compañera inseparable. Gracias al público hermoso que nos ha permitido, una vez más, llegar al primer lugar en su estreno en Argentina, compitiendo con programación nueva en televisión abierta. ¡Los amo y espero ir pronto a sorprenderlos! Sigamos viéndola por @telefe. Y déjenme en los comentarios alguna anécdota o recuerdo que hayan tenido con María la del Barrio. #AMuchaHonra #MariaLaDelBarrio” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

4- Geraldine Bazán : 58,562 Likes

Geraldine Bazán sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,659,737 seguidores. En su cuenta (@geraldinebazan), la actriz es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 58,562 me gusta. “New era… #brunette @lorealparis #mosqueteras”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

5- Adamari López: 35,503 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,767,227 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 35,503 likes. “La gente no entiende qué rayos me pasay es que contigo, mi amor todo me sabe mejor… Del 1 al 10 ¿Cómo nos quedó este trend ? ..#baile #dance #trend #chayanne #bailandobachata #bachata”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: