Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de septiembre de 2023

PISCIS

Piscis, mi amor, eres tan soñador y empático como un pez que navegando en las profundidades. Pero recuerda, no todos los sueños son realidad, no te hundas en tus propias fantasías. Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida. Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti. Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades de cambios de domicilio o de automóvil. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Se compromete una amistad y serás requerido para el gran evento.

ACUARIO

Acuario, tienes una mental tan abierta y visionaria como un torrente de agua fresca. Pero no todos pueden seguirte, cariño, tenlo en cuenta. Estas por entrar en tu ciclo de cambios, ten presente que el amor no es un sueño sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañan demasiado y va creando una bomba de tiempo.

CAPRICORNIO

Capricornio, querido, eres tan disciplinado y ambicioso como una cabra montesa escalando una montaña. Pero no olvides relajarte de vez en cuando, la vida no sólo es trabajo. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Un negocio tendrá que esperar, en lo laboral ten cuidado con meterte en asuntos que no te correspondes podrías salir afectado. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malentendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con muchísimo aprendizaje.

SAGITARIO

Sagitario, eres tan alegre y optimista como un arquero apuntando al cielo. Pero a veces, es necesario bajar la vista y prestar atención a lo que ocurre aquí abajo. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama, así que te valga mauser, no tengas miedo a enamorarte y volver a intentarlo, si fracasas no hay pex, no pasa nada, el mundo está lleno de fracasos aquí los valientes son quien no se detienen y siguen creyendo en ese sentimiento.

ESCORPION

Ay, Escorpio, eres tan apasionado y concentrado como un escorpión preparado para atacar. Pero mi vida, no todos los momentos requieren tanta intensidad. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. La vida te llenará de nuevas oportunidades sobre todo en el área del amor, persona de piel blanca llegará a tu vida. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Chismes en la familia y la resolución de documentos en próximas fechas. Es posible que sientas rencor con persona quien te jugó chueco en estos días. Te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás hacer un lado todo eso que te incomoda o hace sentir mal. Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des segundas oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a joder. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar al miércoles a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la tostada, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado.

LIBRA

Libra, querida, buscas el equilibrio con tanto ahínco que a veces te olvidas que la vida es un torrente y no una balanza. Deberías dejar de pensar tanto y vivir un poco más. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas. Se aproximan personas mala leche que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus buenos deseos. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Cuídate de enfermedades respiratorias. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la ñonga pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada.

VIRGO

Querido Virgo, tu perfeccionismo puede ser tanto santo y seña como cruz y calvario. No dejes que la busquedas de lo ‘ideal’ te priven de disfrutar de lo ‘real’. Ten mucho cuidado con desear o pensar cosas negativas solo logaran desestabilizar tu paz interior. Vienen cambios muy perros, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. Persona de piel blanca retorna del pasado. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Dolores musculares a la orden del día. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Vienen cambios en el trabajo pues habrá mucho estrés por carga de trabajo. Se aproxima una reunión con familia.

LEO

Oh, Leo, tan orgulloso y feroz como un león. Pero incluso el rey de la selva debe aprender cuándo es tiempo de descansar y bajar la guardia. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu piores nada. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y se le echas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza.

CÁNCER

Cáncer, mi cielo, eres tan sensible y protector como una madre con su crío. Pero recuerda, no puedes cuidar de todos, algunos deberán aprender a cuidarse por sí mismos. Eres bueno o buena y noble y ha sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. Si hubo problemas en la familia mejorará todo de manera increíble en próximos días. Tu felicidad no depende de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Te viene un dinerito extra que te ayudará muchísimo en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. Aprende a soltar y mandar super lejos el pasado, concéntrate en tu futuro. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos.

GÉMINIS

Querido Géminis, eres tan cambiable como una bandera al viento. Asegúrate de no perderte en todo ese vaivén, ¿de acuerdo? No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Ten presente que si tú no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy perro el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida. Discusiones familiares por malentendidos aparecerán en estos días. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Viene un viaje y reunión con amistades.

TAURO

Amado Tauro, puedes ser tan confiable y persistente como un buey, pero ¿no crees que sería bueno soltarte un poquito, eh? Hay posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y hacer más ahorrativo con lo que llega a tus manos. Deseo sexual por amistad que se presentará en próximas fechas. Familiar cae en cama. No dejes cuestiones pendientes en el área laboral pues te traerá problemas con supervisores o jefes. Muchas posibilidades de cambios en tu manera de actuar con tus seres queridos, hay días en que te cargas un humor que nadie te aguanta y eso a la larga te ocasiona pleitos y problemas. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañándote la existencia. Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor.

ARIES

Aries, tienes un carácter fuerte y muy obstinado. Pero, mi amor, a veces necesitas bajar un poco esos cuernos y escuchar a los demás. El amor llegará mediante una red social o amistad de una amiga de piel blanca. Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes no consolidarás nada. Ten mucho cuidado con nuevas amistades pues muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas. Grandes oportunidades laborales sin embargo tendrás que escoger entre un trabajo y una persona. Amistad terminará su ciclo en tu vida, que eso no te afecte recuerda que nada es para siempre. Persona de piel blanca querrá arruinarte tu vida y felicidad. Todo esfuerzo que hagas tendrá su recompensa, y prueba de ello es que eso por lo que has trabajado desde hace mucho empezará a rendir frutos y tener resultados, no te desesperes y espera paciente que la vida comenzará a devolverte con intereses lo que un día te quito. No permitas que nadie te friegue y vea en el sueño, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas