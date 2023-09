Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 7 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 468,059 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,483,838 seguidores. El cantante y compositor es famoso por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que cosechó 468,059 de me gusta. “Que cómo va la gira??? #DonJuanUSATour Tickets disponibles, link in bio ”, indicó en su publicación.

2- Lili Estefan: 27,708 Likes

Seguido de Maluma tenemos Lili Estefan (@liliestefan), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La presentadora de televisión cuenta con más de 3,775,704 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 27,708 me gusta de su comunidad. “Esta visita si que fue SORPRESA de la buena !!! A @lo_figueroa hijo de @chayanne lo vi nacer y crecer y ahora es todo un empresario creando su propia línea de ropa @stamosbien me encantó verte mi niño y que sigan los éxitos ”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Francisca : 4,192 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 4,433,864 seguidores. En su última publicación, Francisca ha conseguido un total de 4,192 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Buenos días mi gente linda ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

4- Gaby Espino: 2,811 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,642,818 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recogió 2,811 me gusta. “Me siento bien, en mi y con más energía que nunca gracias a @michellepeiret quien me está ayudando a regenerar mis células a través de la alimentación! Siiiii, definitivamente somos lo que comemos!!! Michelle es especialista en Nutrigenómica, es la ciencia que trata el genoma humano de una manera individual y como la combinación de alimentos es primordial para un mejor bienestar y absorción. De esta manera poder sentirnos bien todos los días! En Facebook les compartí un poco más de mi proceso! Me ha cambiado la vida! Y les cuento que tiene un evento en Orlando este próximo 28 de Octubre, donde vas a poder conocer más, así que, si estar por allá! No se lo pierdan!”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Aracely Arambula: 1,993 Likes

Por último, cerramos este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,661,067 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 1,993 me gusta. “Aurorita en adopción informes con @mayitasinraza ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

