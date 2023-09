Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 8 Septiembre de 2023

03/21 – 04/19

Te podría llegar un mensajito o una llamadita un tanto confusa, pero no te preocupes, que sabrás cómo lidiar con eso para que ningún ojo chismoso se meta en tus asuntos. Cuando estés charlando, no te lances a soltar todo como si fuera evangelio, piensa antes de hablar.

04/20 – 05/20

Es hora de manejar ese dinerillo con cabeza, porque un paso en falso podría traerte pesares después. No tires los billetes sin ton ni son, ni te aventures en movidas que no estén claras. No dejes que los frutos de tu esfuerzo se te escapen como agua entre los dedos.

05/21 – 06/20

Prepárate para brillar con tu estilo único y tu buena onda, que vas a soltar una energía de esas que ilumina y atrae a todos. La gente va a quedarse pegada mirando, ¿sabes? Pero cuida el detalle, porque puedes dar pie a ideas que no cuadran bien con la realidad.

6/21 – 7/20

Este rato será perfecto para bajarle a la bulla y ponerle más atención a lo que de verdad importa. Dale a la lectura y a la meditación, que vas a encontrar las respuestas a varias preguntas. Métete en sintonía contigo mismo, porque vas a ser tu mejor compañía en este tramo.

07/21 – 08/21

Irás tras tus ideales más elevados sin importar lo que pase, pero ojo, no te vayas a lanzar a sueños que son pura fantasía. Y hablando de la gente, mantén los ojos bien abiertos a la hora de formar tus opiniones, que alguien podría llegar y dejarte con un sabor amargo de decepción.

08/22 – 09/22

Hoy vas a ver cómo cierta gente se mete en tu trayecto hacia el triunfo con comentarios que no quedan claros del todo. Si sientes que el ambiente está pesado, mejor no te pongas en vitrina frente a los jefes, los clientes o los compañeros. Sé prudente.

09/23 – 10/22

Prepárate que van a venir eventos de suerte en el camino, así que, aunque estés metido en el corre-corre diario, mantén los ojos abiertos para no perder ninguna oportunidad que se presente. Cualquier cosa que te ayude a crecer a nivel personal va a ser un tiro certero ¡Dale sin miedo!

10/23 – 11/22

Puede que te veas en unos trajines secretos. Te sugiero que te guardes tus asuntos personales en la manga, para evitar que se arme un chisme que no te cuadre. Cuidado con ponerte en modo romántico en exceso, que te podrías estar auto engañando.

11/23 – 12/20

Escucha diversas opiniones para que puedas observar las situaciones de tu vida desde otra perspectiva. Pero ten cuidado, no dejes que las memorias cargadas de emoción del pasado afecten tu mirada. Toma tiempo para ti mismo y para reflexionar en silencio.

12/21 – 01/19

Esa marcha acelerada que llevas y las mil cosas que haces a diario te pueden dejar hecho un trapo. Lo mejor es que te conectes con tu cuerpo y pongas orden en el reloj para sacarle el jugo a tus pilas. Cuida de no caer en el piloto automático, ni dejarte llevar por la corriente sin pensar.

01/20 – 02/18

Vas a soltar palabras más naturales y vas a dejar a todos sorprendidos con tu simpatía. La creatividad va a fluir y vas a soltar la chispa artística en la pintura, la música o la pista de baile. Eso sí, no te lances en juegos de azar, ni apuestas si no quieres ver cómo se va tu billete por el desagüe.

02/19 – 03/20

No intentes esquivar las responsabilidades familiares, ya que después podrías arrepentirte por no haber estado cuando hacía falta. Fomenta la comunicación con los tuyos y aprende a resolver cualquier discordia que salga a flote con un buen diálogo.