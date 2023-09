Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 8 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 795,681 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,092,216 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que consiguió 795,681 de me gusta. “THIS P*SSY IS DOMINICANA”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 694,959 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,447,492 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 694,959 likes. “Que incendio hay que apagar.?”, escribió el popular instagramer en su último post.

3- Becky G: 419,349 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 37,751,390 seguidores. En su última publicación, Becky G ha recibido un total de 419,349 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “El mes de septiembre es un mes muy importante en mi vida.. Este mes es tu cumpleaños y también es el mes que ahora marca dos años desde que nos dejaste para irte al cielo. Me inspiras todos los días. Aunque ya no estés aquí físicamente, siento que estas conmigo en cada paso, en cada camino. Te dedico esto a ti, Querido Abuelo. Disponible 9.14” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Ángela Aguilar: 313,528 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,046,387 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 313,528 likes. “Hoy, fuimos al mercado ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Adamari López: 48,086 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,777,651 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 48,086 me gusta. “Parece mentira pero es verdad… Así es la vida! ¿Ustedes piensan igual? Los leo ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: