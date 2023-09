Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 9 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 194,943 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 251,659,391 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 194,943 likes. “TRIGGER WARNING: Singing + @Delola = LOL Overload! Happy Friday Everybody ”, indicó en su publicación.

2- Alexa Dellanos: 38,117 Likes

Seguido de J Lo llega Alexa Dellanos (@alexadellanos), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La influencer cuenta con más de 9,418,144 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 38,117 likes de su comunidad. “212”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Irina Baeva: 19,700 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 3,917,958 seguidores. En su última publicación, Irina Baeva ha recibido un total de 19,700 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Lo mejor que el Universo y mis padres me pudieron haber dado en esta vida eres tú @nkabochkina mi 2da mitad, la otra parte de mi alma y mi corazón. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y que afortunada soy de llamarte hermana y de ser la madrina de mis más hermosos niños. Feliz cumpleaños y que seas inmensamente feliz y me dures por siempre porque no podría existir sin ti. Te amo my forever partner in crime ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Adamari López: 6,644 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,780,151 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 6,644 me gusta. “Happy Saturday mi gente linda, lista para disfrutar un fin de semana recargado y en familia! ¿Ustedes qué harán hoy? Aquí les dejo estos dos #outfits Cuéntenme ¿qué estilo les gusta más? #Ootd @kiut_llc”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Thalia: 5,493 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,038,316 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 5,493 likes. “¿Pueden creer que ya es medio año de nuestro #Mixtape, El Soundtrack de mi Vida?! ¡Gracias por abrazar el soundtrack de mi vida con las canciones que nos han hecho vibrar el corazón!¡Celebremos viendo la serie por #ParamountPlus y bailando el disco! ¿Cuál es tu canción y episodio favoritos?¡Cuéntame! ;-)#ThaliasMixtape”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: