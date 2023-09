Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 10 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 740,226 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,489,774 seguidores. El artista es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que cosechó 740,226 me gusta. “Tu nombre ya está en la galaxia juntos al resto de las estrellas @karolg En el proceso nos encontramos en fiestas de quinces, colegios, bares, discotecas, arenas y ahora en estadios donde demostraste a todas las bichotas que todas tienen un girl power dentro de su corazón para cambiar cualquier regla impuesta sobre ellas. Eres la inspiración para todos nosotros quienes celebramos y seguimos tus pasos.A veces perdemos el techo pero ganamos las Estrellas. Mañana será bonito ”, indicó en su publicación.

2- J Lo: 126,571 Likes

Seguido de J Balvin tenemos J Lo (@jlo), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 251,694,439 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 126,571 de me gusta. “RL NYFW”, escribió la afamada instagramer en su último post.

3- Natti Natasha: 46,387 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 36,521,393 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 46,387 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Llegó a la F L O R I D A Dale share al Vino número 1 de la ¡Descubre la elegancia en cada burbuja con Tasha Rosé! El espumoso francés de Natti Natasha que transformará tus momentos especiales. Disponible para entrega en toda Florida.¡Brinda con Tasha! https://bit.ly/3r6lzFQ #TashaWines #NattiNatasha #MaisonMura #Florida #USA #RoseReposted from @tashawines” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by PINA RECORDS 🎼 (@pinarecords1)

4- Jacky Bracamontes: 22,803 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,500,166 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 22,803 likes. “Mi mood!!!! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

5- Maribel Guardia: 9,009 Likes

Por último, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,111,514 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 9,009 me gusta. “Bendiciones a todos ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

