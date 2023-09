Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 11 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,242,807 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,687,407 seguidores. La cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,242,807 likes. “Hace un año celebraba 2 Madison Square Garden en NY sin imaginar que un año después estaría celebrando 2 estadios Sold Outs en la misma ciudad ver cómo a crecido esta familia me arruga el corazoncito, me llena de nostalgia y a la vez de felicidad MSBTour Que chimbaaaaaaa de experiencia !!!! G R A C I A S”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 391,932 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,446,523 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 391,932 de me gusta. “MI CARA LO DICE TODO… GRACIAS LOS ÁNGELES …!!! me dieron una noche que se quedará conmigo x siempre, #DonJuanUsaTour una gira INOLVIDABLE!! Thanks to my bro @tyga for showing off… se cayó el forum ”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Irina Baeva: 17,960 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 3,919,310 followers. En su última publicación, Irina Baeva ha conseguido un total de 17,960 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “golden hour ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Adamari López: 14,448 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,787,492 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post tuvo 14,448 likes. “Disfrutar del mar me da paz, me recarga y me hace feliz ¿cómo pasan su domingo? …#sunday #funday #funny #sea #smile #happy #blue #beach”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Aracely Arambula: 7,446 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,663,652 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 7,446 me gusta. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

