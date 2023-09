Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 12 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 168,111 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,037,830 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que consiguió 168,111 de me gusta.

2- Toni Costa: 31,368 Likes

Seguido de Ángela Aguilar tenemos Toni Costa (@toni), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El bailarín cuenta con más de 2,229,066 personas que le siguen día a día. En esta ocasión,su publicación ha recibido 31,368 me gusta. Esto publicó el popular instagramer en su último post de abajo.

3- Maluma: 30,127 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 63,444,775 followers. En su última publicación, Maluma ha logrado un total de 30,127 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: ““SEGÚN QUIEN” (rehearsal session) …!! Un regalito de parte de “Don Juan” y su banda “los Elegangster” Disponible en YouTube!!! Sirvaloooooooooo ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Maribel Guardia: 10,905 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,110,339 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación tuvo 10,905 me gusta. “Querido amigo @benitocastro_oficial hoy abandonaste este plano terrenal nos dejas tu alegría infinita en todo tu legado musical y audio visual. Extrañare tus anécdotas que nos contabas a todos en los proyectos en los que tuve la suerte de trabajar contigo. Mi más sentido pésame a toda tu familia, Descansa en Paz ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Adamari López: 9,018 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,792,759 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,018 likes. “Así se hace arte en Turkia ¿Quieres ver cómo me quedó? Míralo hasta el final! #TB de mi viaje a un lugar encantador y en el que hasta mi propia pintura hice me traje un recuerdo especial para @alaia y para mi …#travel #viaje #turkey #tb #arte #pintura #pinturaenoleo #happy #smile”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

