Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 13 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,984,145 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,735,920 seguidores. La cantante y compositora es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 2,984,145 de me gusta. “La babysita está readY para los VMAs MAMIII @parrisgoebel”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 742,198 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,440,553 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 742,198 likes. “Mándame una fotico pues. #DonJuan”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Yailin la más viral: 520,837 Likes

La artista Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 11,183,587 followers. En su última publicación, Yailin la más viral ha recibido un total de 520,837 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Loading…” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

4- Becky G: 113,959 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,761,243 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 113,959 me gusta. “I could not be more excited to share the cover for my new album ‘ESQUINAS’ and announce that it will officially be yours on 9/28. Este álbum esta inspirado en mis raíces y la música que he estado escuchando desde que soy niña, pero tambien tiene un toque de mi flow (como siempre!) Este proyecto significa mucho para mí, a sido una manera de repasar memorias para poder enseñarles un poco más de quien soy. Mi deseo es que les ayude a recordar que nunca es tarde para aprender más de sus raíces y que sí podemos ser de aquí Y de allá! Espero que uds lo amen tanto como lo amo yo ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

5- Belinda: 88,546 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Belinda, la artista con una comunidad de 16,596,172 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@belindapop) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 88,546 likes. “Hay cosas que nunca cambian en esta vida!! Celosa yo???? un poquito tóxica beli”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

