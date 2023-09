Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 14 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 3,637,032 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,767,538 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que consiguió 3,637,032 me gusta. “Hay un montón de sueños cumplidos en estas 10 fotos QUE NOCHE!!!!”, escribió en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 264,964 Likes

Seguido de Karol G tenemos Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 9,035,066 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 264,964 me gusta de su comunidad. “México y sus vestidos ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Becky G: 74,262 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 37,762,389 followers. En su última publicación, Becky G ha conseguido un total de 74,262 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “I cannot believe that my first headline tour starts today I’ve been working so hard in rehearsals to make this the best show it can be and I cannot WAITTT for you guys to see it And a special shout out to my fav @vitacoco for keeping me hydrated the whole time!!! #vitacoco #coconutwater #vitacocopartner #sponsored” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Maribel Guardia: 40,385 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,113,307 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 40,385 me gusta. “Sonríe así hayas sufrido, camina así hayas caído, ama aunque te hayan herido y no olvides que a pesar de todo Dios está contigo Look: @blacksecret.mx”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Lili Estefan: 30,518 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,779,190 followers en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 30,518 likes. “El ramo es más grande que el!!! @thestorytellerflower Graciassss amore UNA BELLEZAAAAA”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

