Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 15 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Christian Nodal : 2,346,192 Likes

Christian Nodal (@nodal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,847,253 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Christian Nodal publicó una foto que consiguió 2,346,192 de me gusta. “14.09.23 ”, indicó en su publicación.

2- Cazzu: 2,345,524 Likes

Seguido de Christian Nodal llega Cazzu (@cazzu), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 12,553,686 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 2,345,524 me gusta de su comunidad. “14.09.23 ”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Karol G: 2,167,159 Likes

La cantante y compositora Karol G (@karolg) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 65,651,758 followers. En su última publicación, Karol G ha recibido un total de 2,167,159 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “OKI DOKI / TA OK RmX @VMAs We did this mamiii @parrisgoebel Gracias a los bailarines, al equipo de asistentes y a todo el equipo de producción que hizo esto posible … amé cada momento de esta presentación ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

4- Yailin la más viral: 525,019 Likes

Yailin la más viral sigue a las tres celebridades superiores con un total de 11,180,491 seguidores. En su cuenta (@yailinlamasviralreal), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 525,019 likes. “Di mi nombre si quieres fama ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

5- Lele Pons: 225,763 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Lele Pons, la influencer con una comunidad de 53,743,185 followers en Instagram. Sus posteos en (@lelepons) también provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 225,763 likes. “Every time @guaynaa comes to see me practice for “Dancing With The Stars.””, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: