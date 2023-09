Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 16 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 403,700 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,732,445 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que consiguió 403,700 me gusta. “I have no words to describe last night After dreaming of this moment for years, I officially kicked off my first headlining tour and it could not have been more special. Thank you for all of the love Boston and New York I’ll see you tonight. Welcome to Mi Casa. ”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 222,915 Likes

Seguido de Becky G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,477,338 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 222,915 de me gusta. ““Dile al que te está informando, que te está mal informando __ “ (termínenla ustedes) #SegúnQuien ”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Lele Pons: 197,084 Likes

La influencer Lele Pons (@lelepons) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 53,748,128 followers. En su última publicación, Lele Pons ha logrado un total de 197,084 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Happy Birthday to the love of my life and husband te amo mi amor! You bring happiness to everyone who knows you and have the sweetest heart. I’m so lucky to have someone as talented, funny, charming, passionate, and honest as you in my life! You’re my best friend and the person i want to have kids with one day Feliz cumpleaños al amor de mi vida y esposo te amo mi amor! Haces feliz a todos los que te conocen y tienes el corazón más dulce. ¡Soy tan afortunada de tener a alguien tan talentoso, divertido, encantador, apasionado y honesto como tú en mi vida! Eres mi mejor amigo y la persona con la que quiero tener hijos algún día” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

4- Christian Nodal : 118,200 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,852,736 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es conocida por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post cosechó 118,200 me gusta. “GRACIAS POR TANTO AMOR “MÉXICO EN MI VOZ” Ya disponible en todas las plataformas.”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

5- Thalia: 101,943 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,067,437 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 101,943 likes. “Vistiendo el @empirestatebldg de la bandera MEXICANA llevo mi país y mis raíces conmigo a donde sea que voy. Gracias al Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas y a todo el equipo del Empire State Building por recibirme en este evento tan especial para nuestra comunidad. @consulmex_nuevayork #AMUCHAHONRA”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: