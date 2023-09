Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 17 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 241,284 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,050,871 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que cosechó 241,284 de me gusta. “Gracias por cantar conmigo, Playa del Carmen #angelaaguilar #musicamexicana #vivamexico ”, indicó en su publicación.

2- J Balvin: 104,128 Likes

Seguido de Ángela Aguilar llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El artista tiene más de 51,513,860 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 104,128 likes de su comunidad. “Es un honor para mi poder tener a mi lado a personas que siempre he admirado y hoy ver que somos un equipo, que somos amigos y que somos embajadores del atardecer de Medellín en mi propio carro en Nascar! Nunca dejen de soñar y trabajar por cumplir los objetivos GRACIAS Jordan, gracias @tyler_reddick”, escribió este popular instagramer en su publicación.

3- Maribel Guardia: 39,098 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 9,112,797 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha conseguido un total de 39,098 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “LA DERROTA. Maribel Guardia / Julián Figueroa en #LaFiestaMexicana #hijo #amoreterno ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Francisca : 26,893 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,448,103 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recogió 26,893 me gusta. “Feliz sábado mi gente linda Este embarazo me está tratando muy muy bienLa tercera foto es mi favorita. Pásenla bonito ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

5- Lili Estefan: 24,246 Likes

Por último, cerramos este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,781,338 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 24,246 likes. “Graciassss @disneyland por dos dias maravillosos compartiendo con nuestra gente bellaaaaaaaa!!! Gracias a cada uno de ustedes que nos trajo tanto me los llevo en mi ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

