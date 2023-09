Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 18 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 400,049 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,736,459 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que consiguió 400,049 likes. “Gracias gracias gracias @patron for making my NY shows so special. Las buenas vibras and tequila for the rest of the tour. #patronpartner”, escribió en su publicación.

2- Francisca : 60,739 Likes

Seguido de Becky G llega Francisca (@francisca), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,450,614 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 60,739 likes de su comunidad. “Es hoy!! Es hoy!! ¿Niño o Niña? Sintonicen @despiertamerica Hoy lo revelaremos ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Danna Paola: 20,429 Likes

La artista Danna Paola (@dannapaola) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 34,472,218 followers. En su última publicación, Danna Paola ha conseguido un total de 20,429 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Suave 5. México. Cover 1. @dannapaola in @muglerofficial by @cadwallader photographed by Jason Al-Taan @jasonaltaan at Casa Amalia Hernández by architect Agustín Hernández in Mexico City. Preorder (now) at the link in bio.Photographs by (Fotografías por) @jasonaltaanDanna Paola in conversation with (en conversación con) @suave.oooFashion (Moda) @rrrfbbbAll looks (Toda la ropa) @muglerofficial @cadwalladerProduction (Producción) @momoroom_ @monsecastera @_pm_ag_Photo Assistant (Asistente de foto) @industryplantLighting (Iluminación) @440lemusHair (Pelo) @alvarezomarMakeup (Maquillaje) @emmimuaStyling advisor for Danna Paola (Asesor de styling para Danna Paola) @franciscojrondonStyling Assistants (Asistentes de estilismo) @nicoletequintanar @_reginandrEditor in Chief (Editor en jefe) @santiagomartinezalberuFashion Director (Director de moda) @rrrfbbbArts Editor-at-Large (Director editorial en arte) @r_marcoMusic Editor-at-Large (Director editorial en música) @diegoaurdanetaCommercial Production (Produccion comercial) @monsecastera” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Suave (@suave.ooo)

4- Geraldine Bazán : 17,901 Likes

Geraldine Bazán sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,665,542 seguidores. En su cuenta (@geraldinebazan), la actriz es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 17,901 me gusta. “Luxury Lab Women Weekend @luxurylabwomen @vidanta Que gratificante este encuentro con mujeres exitosas, poderosas e inspiradoras, lo disfrute de principio a finGracias!!@abelardo_marcondes @anapazoslifecoach @normiuxitinerary y a todas y cada una de las que me llevo un gran aprendizaje!! Amo rodearme de mujeres chingonas!! #luxurylabwoman #soloenvidanta”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

5- Thalia: 12,674 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,074,602 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 12,674 likes. “El tener el honor de estar sobre un escenario y ver tantas caras tan hermosas, tantas almas llenos de historias, tantos corazones, latiendo con ganas de cantar y expresarse, tantos pies, llevando el ritmo, tantas manos, queriendo tomar fotos, por estos momentos son por los que yo sigo cantando y creando para ustedes. Me emocioné tanto que tengo ganas de salir una vez más de gira me da muchísima emoción pensar en eso… veamos que pasa y cómo nos sorprende la vida”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

