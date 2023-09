Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 19 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Natti Natasha: 266,234 Likes

Natti Natasha (@nattinatasha) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 36,478,054 seguidores. La cantante y compositora es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Natti Natasha publicó una foto que logró 266,234 de me gusta. “Las dos niñas buenas de RD se juntaron #NoPareRemix X @tokischa.popola. 21 de Sept, 8PM.#NastyNat #Popola”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 260,789 Likes

Seguido de Natti Natasha tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 37,775,019 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 260,789 me gusta de su comunidad. “I am not this side or that side of the streets that raised me, I am the esquina. Thank you @jayshetty for giving me a safe space to talk about this and shoutout to my fellow 200%ers ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 106,115 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,063,187 followers. En su última publicación, Ángela Aguilar ha logrado un total de 106,115 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Jardín de la nostalgia ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Adamari López: 80,991 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,810,350 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 80,991 likes. “Ustedes disculparán la próxima vez no le presto el micrófono Todos tenemos una amiga así ¿cierto? Etiquétala .#outfit @kiut_llc ..#fun #humor #amigas #friends #music #karaoke #diversión”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Christian Nodal : 43,174 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Christian Nodal, el cantante y compositor con una comunidad de 9,862,635 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@nodal) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 43,174 me gusta. “Fuego de noche, nieve de día19 de septiembre |8:00pmVolver a grabar esta canción que ha conectado con tanta gente y que 27 años después lo sigue haciendo ha sido algo muy sanador para mi. Además poder hacerlo con alguien como @Nodal que está haciendo cosas maravillosas en la música, lo hizo aún más especial…”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: