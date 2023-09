Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 20 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 774,187 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,532,653 seguidores. El artista es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que consiguió 774,187 me gusta. “Feliz cumpleaños a uno de los pilares más importantes de mi vida, gracias por llenar cada lugar que visitas con tu luz y felicidad, por enseñarme de tu sabiduría, a disfrutar de los detalles más pequeños haciéndolos que los sienta de una manera gigantesca.Te amo ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 534,020 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 37,776,140 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 534,020 likes de su comunidad. “Not a lot going on at the moment ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Maluma: 412,245 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 63,446,040 seguidores. En su última publicación, Maluma ha recibido un total de 412,245 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Esta es la verdadera Fórmula!!!! #LaFórmula nominada a los @latingrammys como Grabación del año y mejor canción tropical Gracias @marcanthony por creer en mi visión y a todo el equipo @edgarbarrera @therudeboyz_ @sergiogeorge @juanmarioaracil @bullnene @jquiles VAMOS POR ESTOS GRAMMYS QUE VIVA LA SALSAAAAAA ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Christian Nodal : 235,287 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,866,138 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es famoso por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recogió 235,287 likes. “FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA @ricky_martin @nodal Vayan a buscar ya mismo la canción y video mi gente!”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

5- Ángela Aguilar: 185,186 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Ángela Aguilar, la artista con una comunidad de 9,067,416 followers en Instagram. Sus posteos en (@angela_aguilar_) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 185,186 me gusta. “Caballo prieto azabacheCómo olvidarte, te debo la vida ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

