Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 Septiembre de 2023

Escorpio (10/23 ? 11/22)

A veces te auto-limitas pensando que no te mereces lo mejor. Pero ¡oye!, no te culpes por querer darte un gustito. Date cuenta de que está bien permitirse esos momentos de disfrute. No te ates a la idea de que gastar es malo. Aprovecha, sin excesos, y permite que esos momentos te hagan sonreír.