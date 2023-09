Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 Septiembre de 2023

Sagitario (11/23 ? 12/20)

Sé que los mandatos familiares te agobian, pero no dejes que te frenen. Los errores pasados no definen tu futuro. Ve despacio, con precaución, pero recuerda que eres más fuerte de lo que crees. No dejes que la confianza se escape. Sigue adelante y recuerda tu valía.