Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 22 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 256,316 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,780,344 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 256,316 me gusta. “I got to share all of the inspirations behind ‘ESQUINAS’ on #SOMOS Música Mexicana Listen now on @applemusic ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 72,078 Likes

Seguido de Becky G llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,448,569 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 72,078 de me gusta. “Hoy celebramos que el temita es #1 en tendencias de TikTok con mas de 500K videos en la plataforma SEGÚN QUIÉN Síganle dando play”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Aracely Arambula: 40,962 Likes

La actriz y cantante Aracely Arambula (@aracelyarambula) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 6,685,506 seguidores. En su última publicación, Aracely Arambula ha logrado un total de 40,962 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “ PORFAVOR SEÑORES CONDUCTORES TENGAN MAS EMPATÍA Y PORFAVOR RESPETEMOS LA VIDA ANIMAL TIENEN DERECHO A LA VIDA Y A UNA VIDA DIGNA ellos y mas ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

4- Alexa Dellanos: 38,243 Likes

Alexa Dellanos sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,407,652 seguidores. En su cuenta (@alexadellanos), la influencer es popular por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 38,243 likes. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

5- Irina Baeva: 28,428 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,925,804 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 28,428 me gusta. “Mexican getaway@alo @aloyoga”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

