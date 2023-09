Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 23 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 224,219 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,784,157 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que recogió 224,219 de me gusta. “Siempre he soñado con trabajar un proyecto regional mexicano y por fin SE dio. Knowing that all of the collaborators on the album also live their own version of the 200 percenter experience make this project even more special. These songs tell stories, las de los que son de AQUI y de ALLÁ. I can’t wait for you to hear them in ONE WEEEEEEK”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 141,528 Likes

Seguido de Becky G tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,476,038 followers. Esta vez, su publicación ha recibido 141,528 likes de su comunidad. “@tokischa.popola y yo x las calles de RD YA SALIÓ EL VIDEOO vayan a verloooo #NastyNat #NoPareRemix !”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- J Balvin: 55,488 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 51,533,177 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 55,488 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Familia hoy solo me siento agradecido porque me doy que cuenta que cuando hacemos las cosas con pasión casi que el éxito es garantizado. Es mi tercer drop con @jumpman23, es uno más que especial por que lleva literalmente a mi ciudad por el mundo entero y me hace sentir más que orgulloso, FELIZ. Gracias a todos los que pudieron tener los Jordan 3 Medellin Sunsets y sobretodo gracias a mi ciudad MEDELLÍN por hacerme lo que hoy soy, este atardecer no miente. LEGO ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Gaby Espino: 15,944 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,671,793 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 15,944 me gusta. “Logré retirarle los metales pesados, cloro y químicos al agua de mi casa! Ahora tengo agua alcalina para mí y para mi familia. Gracias @ecoverseusa Wow! no saben la diferencia, hasta en la piel. Déjenme sus preguntas, que estaremos respondiéndolas todas, en un proximo video. +1 (844) 326-8308https://www.ecoverseusa.com/”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Irina Baeva: 7,387 Likes

Por último, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,925,804 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 7,387 me gusta. “Ya tengo experiencia con mi refrigerador de Samsung pero esta nueva línea de refrigeradores me dejo aún más impresionada. Si tuviera que describirla en 4 palabras serían: diseño-versatilidad-tecnología-sustentabilidad. En el caso del modelo Bespoke Family Home French Door pueden elegir entre varios colores para las puertas de sus refrigeradores, ya que los paneles son intercambiables y así coordinarlo con el diseño de su cocina. Además, cuentan con una mayor capacidad gracias a la tecnología Space Max y, con la aplicación SmartThings, pueden optimizar el consumo de energía de manera eficiente.Otra cosa que me que me encanta es que, por ejemplo, el modelo Family Hub se puede conectar al WiFi. Y así en su pantalla se puede reproducir música, ver videos e incluso echar un vistazo al interior del refrigerador cuando lo necesiten.@samsungmexico #Bespoke #ShowCookingBySamsung ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: