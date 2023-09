Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 25 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,094,537 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,194,944 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que consiguió 1,094,537 likes. “CATALO PRIMERO QUEREMOSDARLE LAS GRACIAS Y LA GLORIA A PAPA DIOS POR TODOGRACIAS a mi mamá @wandadiazr__ por tu apoyote lo agradezco y te amo Gracias a mi Danny @6ix9ineque lo haces todo nada es imposible contigo a mi lado Y gracias a mi equipo que se que no es facil trabajarconmigo @shlomievgi @fumevapors elboris7@mauroelcodigosecreto @lenieroficial De aqui pa’ de lante”, escribió en su publicación.

2- Christian Nodal : 84,207 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Christian Nodal (@nodal), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 9,873,042 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 84,207 likes de su comunidad. “L@S AMOOOO TEXAS !4 noches que me llevo en la mente y alma por siempre, GRACIAS POR TANTO!El #FORAJIDOtour continúa por CALIFORNIA ! Nos vemos este fin de semana ”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- J Lo: 29,260 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 252,044,791 followers. En su última publicación, J Lo ha conseguido un total de 29,260 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Feels like fall @intimissimiofficial @NormanJeanRoy” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

4- Aracely Arambula: 27,501 Likes

Aracely Arambula sigue a las tres celebridades superiores con un total de 6,689,475 seguidores. En su cuenta (@aracelyarambula), la actriz y cantante es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación obtuvo 27,501 me gusta. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

5- Danna Paola: 20,715 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Danna Paola, la artista con una comunidad de 34,451,936 followers en Instagram. Sus posteos en (@dannapaola) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 20,715 likes. ““Creo que la oscuridad es lo que el ser humano siempre tiene allí, la sombra, el alter ego y estos monstruos internos con los que convivimos todos los días. Al final, de la oscuridad es de dónde aprendemos. Para mí ha sido un viaje súper llenador, muy catártico y muy interesante… Es la primera vez que soy 100 % honesta”, admite #Danna en entrevista para ROLLING STONE sobre su nueva faceta, en la que abraza la oscuridad, sana heridas del pasado y convierte lo sombrío en luminoso.Sigue la historia de portada en el link de la bio.Historia: Pablo Monroy / @pablomonroy Director Creativo de fotografía: Rodolfo Hernández / @rodolfo.olfFotografía: Alberto Gnzalez / @ag0nzphotoProducción Ejecutiva: Alejandro Ortiz / @xalejandro.ortizProducción general: Ana Carolina Gonzalez Bortot / @008anadmoda800Styling: Francisco J. Rondon / @franciscojrondonDirector/DP: Squid / @_imsquidMake up: M·A·C Cosmetics / @MACCosmetics @MACCosmetics_mex Maquillaje: Emilio Becerril / @emmimuaPelo: Wallie Cruz / @walliecruzManicurista: Valentina Escobar / @veedidemAsistente de Producción: Cleo Izola / @cleo.izola Asistente de Fotografía: Miche Yxama / @micheyxama Asistente de styling: Isabella Padron / @isabellapadronp Asistente de styling: Marielly Hoyer / @mariellyhoyerAsistente de video: Daniela Martin / @shesdanielaLocación: Ampersand Studios / @amperstudios_…#RollingStoneEnEspañol #RollingStone #MACDannaPaola #MACEspaña #MACColombia #DannaPaola”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone En Español (@rollingstoneenespanol)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

