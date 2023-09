Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 26 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,405,101 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,206,605 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que recogió 1,405,101 likes. “Cata feliz porque su mamá y ella están número 1 mundial Gracias a todos mis fanzzzzz los amo ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 188,245 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 37,788,494 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 188,245 likes de su comunidad. “IT’S ESQUINAS WEEEEEEEK ”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Balvin: 78,463 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 51,531,757 followers. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 78,463 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Medellin, simplemente graciasCuanto daría por estar más tiempo acá disfrutando de cada atardecer…Nada cambia el sabor de nuestra comida, el amor a nuestro acento y el cariño de cada uno de los que fueron la exacta inspiración de lo que mi corazón sentía desde que iniciamos esta colaboración con Jordan, no solamente son unos tenis, son un pedacito de todos los paisas marcados en cada paso de las personas que los usen a diario, es vestir un poco de Colombia en raíces, etnias y culturas diferentes, es marcar un nuevo párrafo en la historia de nuestro país a quienes por mucho tiempo lo posicionaron de una manera diferente.Gracias por ser parte de esto, leggo! Att Jose, El Niño de Medellín ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Thalia: 68,863 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 21,083,425 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es famosa por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recibió 68,863 me gusta. “Tú me hacías sentir diferente. #BebePerdon”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

5- Natti Natasha: 51,095 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,465,315 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 51,095 likes. “Me busca en otras pero es que yo soy elite ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

