Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 28 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,072,214 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,220,800 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 1,072,214 de me gusta. ““Tu, tan pura como un angelito flor. My Cata” @cattleya_guillermo”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 232,787 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,790,718 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 232,787 me gusta de su comunidad. “Same but different ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Ángela Aguilar: 181,248 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 9,073,761 followers. En su última publicación, Ángela Aguilar ha conseguido un total de 181,248 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Sonrisas” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Maribel Guardia: 19,125 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,120,730 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 19,125 likes. “Se lo suficientemente bueno para perdonarlos, pero no seas lo suficientemente estúpido para confiar en ellos otra vez look: @ivc_co”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Aracely Arambula: 15,212 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Aracely Arambula, la actriz y cantante con una comunidad de 6,696,692 followers en Instagram. Sus posteos en (@aracelyarambula) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,212 likes. “ AMOR PARA TI ….”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: