Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 29 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 426,120 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,234,130 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que recogió 426,120 likes.

2- Becky G: 307,656 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,794,481 seguidores. En esta ocasión,en su publicación ha obtenido 307,656 likes de su comunidad. Esto publicó esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Maribel Guardia: 11,496 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,121,228 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha conseguido un total de 11,496 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “El pájaro no por estar triste deja de volar look: @ronaldoanzuresmx les mando besos ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Irina Baeva: 9,619 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,928,868 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es conocida por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 9,619 likes. “fall is coming @palladium_mx”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

5- Francisca : 6,639 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,467,494 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,639 me gusta. “He vivido unos días muy lindos en mi tierra Rep. Dom. Vi el documental “Orgullo de Quisqueya” del cual yo soy parte y no saben el honor, el orgullo que siento de estar incluida allí. Este Documental destaca a dominicanos que en otros países han dejado su huella gracias a su talento y dedicación e invita a todos a luchar hasta convertir sus sueños en realidad. Este documental lo pueden ver en los cines @caribbeancinemasrd ¡vayan a verlo mi gente linda! Gracias @jessicahasbuns y a todo tu equipo por hacerme parte de este proyecto tan especial. “De azua pal mundo” si señor ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

