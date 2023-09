Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 30 de septiembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,818,524 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,019,229 seguidores. La cantante y compositora es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 2,818,524 likes. “Una fotico que te mandé ”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 799,283 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,454,821 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 799,283 me gusta. “Se acabó el bronceador ”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Becky G: 126,307 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 37,797,167 followers. En su última publicación, Becky G ha logrado un total de 126,307 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Creando este album fue algo único por varias razones y muy especial. Something I couldn’t have done without all of my collaborators y amigos que ahora son familia. Gracias a @spreadlof @mazzarriii @elenarose @luisbarrerajr @alexluna.music @castamarket @keityn @omar_tarazon y @jhonnyzazueta2s who helped make my artistic vision come to life in the most meaningful and perfect way Tambien no me canso de darle un special shoutout to @ivancornejoo @dannyluxfr @gabitoballesteros @leonardoaguilaroficial @yahritzaysuesencia @angela_aguilar_ @pesopluma y @chiquis. I am so inspired by every single one of you and it’s a dream come true having you be a part of this project Last and certainly not least, a huge thank you to @edgarbarrera, who executive produced this album. I couldn’t have asked for a better parter in crime, musical visionary and friend to help put together this body of work that means so much to me. The hundreds of hours and late nights in the studio were all worth it. ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Francisca : 32,206 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,468,890 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es conocida por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente cosechó 32,206 me gusta. “Una noche para brillar y soñar en grande #pinknight .. @gicarlos27”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

5- Irina Baeva: 9,043 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,929,276 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,043 me gusta. “cozy and cute at the same time @alo”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

