Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 1 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,284,107 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,255,204 seguidores. La artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que consiguió 1,284,107 de me gusta. “Y terminamo’ en Tel Aviv ”, indicó en su publicación.

2- J Balvin: 319,085 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El artista tiene más de 51,544,373 personas que le siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 319,085 me gusta de su comunidad. “Feliz de acompañarte en esta victoria e inspirarme hermanito de mi vida como me dices tu! @canelo Latino Gangggg + ”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Francisca : 16,684 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 4,470,337 seguidores. En su última publicación, Francisca ha logrado un total de 16,684 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Fotos de este fin de semana inolvidable Gracias por tanto amor!!!” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

4- Jacky Bracamontes: 12,225 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,525,561 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post cosechó 12,225 me gusta. “De esas noticias que duelen al alma. Mi querido @rulmtz te quiero tanto y me duele mucho saber que no vamos a poder tener otra de nuestras pláticas inspiradoras y consoladoras… de esas que cambian nuestra forma de ver el mundo. Mi más sentido pésame a tus hijas y al gran @alexmtz. algún día nos reencontraremos. Descansa en paz y vuela alto como sólo tú sabes… ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

5- Adamari López: 9,143 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,835,150 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,143 me gusta. “Les tengo una noticia … Levante la mano si ya la conocían …#fun #humor #diversión #sunday #videosdivertidos”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

