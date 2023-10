Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 2 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,844,884 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,058,419 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que consiguió 4,844,884 likes. “Las noches siempre son bonitas en Paris pero hoy mi Cita era mi papá ”, escribió en su publicación.

2- Cazzu: 368,056 Likes

Seguido de Karol G llega Cazzu (@cazzu), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 12,646,425 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 368,056 me gusta de su comunidad. “@rickysarkany x JEFA Pronto podrán ver esta cápsula hermosa en la que pude diseñar unos zapatitos hermosos junto a mi familia de Sarkany que espero k les guste mucho !”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- J Lo: 216,245 Likes

La artista J Lo (@jlo) también suele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 252,196,056 seguidores. En su última publicación, J Lo ha conseguido un total de 216,245 me gusta de sus seguidores. Puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

4- Becky G: 137,923 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,805,771 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es conocida por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recibió 137,923 likes. “Celebrated ESQUINAS release week con mi familia at Halloween Horror Nights @universaldestinationslatino ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

5- Danna Paola: 64,534 Likes

Por último, cerramos este ranking con Danna Paola, la artista con una comunidad de 34,456,352 followers en Instagram. Sus posteos en (@dannapaola) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 64,534 me gusta. “No hay nadie que me haga llegar como tú…. uuuuuuuuuuuuuuu PARANOIA @steveaoki our new song OUT NOWWWW!!”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: