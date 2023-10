Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 3 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 645,811 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,104,538 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 645,811 me gusta. “Le escuché a alguien decir que quería el MSB Tour EN LATINOAMERICA… Estamos listos??? ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 247,815 Likes

Seguido de Karol G llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 37,808,306 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 247,815 likes de su comunidad. “This is me crying in Spanish in Miami because they surprised me by putting their lights up ”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- Christian Nodal : 195,684 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,883,629 followers. En su última publicación, Christian Nodal ha conseguido un total de 195,684 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “F0R4J12tour…Cuatro noches preciosas en mi California! Gracias por todo el amor, los llevo por siempre en mi pecho. ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- J Balvin: 139,476 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,553,023 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 139,476 likes. “Mi herm- @anitta me hace sentir cerca de Brasil!! los extraño, pronto los veo ”, escribió en ella.

5- Natti Natasha: 131,949 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,439,304 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 131,949 me gusta. “Ad Empecé @sugarbearpro en 2021 y me encantaron. Sus vitaminas son deliciosas y la forma de ositos es ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

