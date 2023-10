Jermell Charlo sabía que perdería contra Canelo Álvarez y subió al ring por “20 millones de dólares”, criticó Timothy Bradley

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue convincente y venció con holgura -sin poder noquear a Jermell Charlo, sin embargo, las críticas ahora giran sobre la actuación y supuesta falta de hambre del gemelo sobre el ring del T-Mobile de Las Vegas.

El ex boxeador Timothy Bradley se unió a las críticas contra Jermell aunque de un modo particular: llamó a que no lo señalen ya que desde un principio él fue por la bolsa de la pelea y no a ganar.

En un análisis compartido para Fight Hype, Bradley explicó que el Canelo iba por Jermall y no por Jermell Charlo y, al no estar disponible el segundo, se conformó con el segundo gemelo que vio una “oportunidad de oro” para ensanchar su cuenta bancaria.

“Jermell Charlo pensó que era una oportunidad dorada para ganarse unos $20 millones de dólares y no podía dejarla pasar, aunque hubiera dos divisiones de peso de diferencia”, afirmó el estadounidense.

Su argumento reposa en que el pugilista de 33 años