Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 4 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 674,507 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,274,786 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 674,507 de me gusta.

2- Maluma: 552,219 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,459,426 personas que le siguen día a día. En esta ocasión,su publicación ha recibido 552,219 me gusta. Esto publicó este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Maribel Guardia: 199,458 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 9,123,777 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 199,458 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Hoy me puse este vestido busca pleitos jiji bastante encuerado, pero fue divertido ponérmelo, adoro el color verde #look @ronaldoanzuresmx.” y puedes verla justo debajo.

4- Chiquis Rivera: 64,707 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,866,020 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recogió 64,707 likes. “Happy Birthday to a beautiful soul, the most wonderful tia, the bestest of friends, an amazing sister, and the baby girl of my heart @jenicka_lopez! Today and everyday I thank God for your life, and for giving me the honor of being your big sister. My life just wouldn’t be complete without you. I’m sooooo proud of the young lady you’ve grown up to be. May God continue to bless your every step and all your endeavors. I love you to infinity and beyond, for all of eternity, and in every single galaxy! Can’t wait to shake that ass with you. Happy Baddie Day, mamas!”, escribió en ella.

5- Becky G: 54,532 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Becky G, la artista con una comunidad de 37,809,804 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@iambeckyg) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 54,532 me gusta. “I just found out that ESQUINAS debuted in the top 5 on global @spotify AND I get to live out my dreams performing for you guys every night. Thank you God y gracias a ustedes ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: