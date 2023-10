Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 7 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,361,304 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,269,072 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 4,361,304 me gusta. “Ayer por primera vez en mi carrera gané el premio a “MEJOR ÁLBUM DEL AÑO”, otros premios más y un reconocimiento especial a mi fundación @concorafoundation que cada día impacta a más personas gracias al apoyo de todos ustedes Me siento muy feliz y agradecida Que chimba la vida !!!”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 168,405 Likes

Seguido de Karol G tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,813,303 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 168,405 likes de su comunidad. “Thank god it’s Friday!!! My mood yesterday was this ”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 128,034 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,551,585 followers. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 128,034 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Sigue los pasos y muestra los dientes #DiaMundialDeLaSonrisa #WorldSmileDay” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Cazzu: 113,742 Likes

Cazzu sigue a las tres celebridades superiores con un total de 12,693,430 seguidores. En su cuenta (@cazzu), la artista es famosa por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 113,742 likes. “YA DISPONIBLE a la venta “JEFA” by me y @rickysarkany Link en stories !”, escribió en ella.

5- Adamari López: 13,986 Likes

Por último, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,843,545 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 13,986 me gusta. “¡Gracias Luis y todos en @casablindsinterior por unirse a mi en esta sorpresa para regalarle a @carlitos un detalle muy chic y tecnológico como las que tengo en casita! ¿Qué harías tu por un amigo? #casablindsinterior”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

