Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 8 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 561,971 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,812,533 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 561,971 likes. “She’s homeeeee LA SEE YOU TONIGHT ”, escribió en su publicación.

2- Cazzu: 518,089 Likes

Seguido de Becky G llega Cazzu (@cazzu), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 12,697,655 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 518,089 me gusta de su comunidad. “CAZZU X SARKANY – JEFA – CAZZU X SARKANY – JEFA – CAZZU X SARKANY – JEFA – CAZZU X SARKANY – JEFA @rickysarkany Si no sos de argentina conseguí la colección en @sarkany.us CAZZU X SARKANY – JEFA Especial agradecimiento a mi stylist y amigo querido @jorgeoleon por apoyarme en este proyecto y confiar en mi infinitamente. Sin vos no sería posible, te amo. ”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Adamari López: 41,999 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,845,603 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha conseguido un total de 41,999 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Ni que fueras monedita de oro …! Me encanta este trend ¿ustedes ya lo hicieron?” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Chiquis Rivera: 36,990 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,873,893 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post obtuvo 36,990 me gusta. “Fue un gran placer compartir escenario con mis colegas @banda.los.sebastianes y @calibre50oficial Un momento tan especial, no para mi como hija, si no para todos los fans de Jenni Rivera! Gracias! @latinbillboards @telemundo #VivaLaDiva #JenniRivera #BandaLosSebastianes #Calibre50 #Chiquis #LatinBillboards”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 30,403 Likes

Por último, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,128,441 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 30,403 likes. “Feliz de enseñarle a mi nieto este zoológico que tantas veces visité con su papá cuando era niño En el Zoológico de Miami que es precioso #zoomiami …..#zoo #zoologico #miami #animales”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

