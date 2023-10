Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 9 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 365,901 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,063,540 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que cosechó 365,901 me gusta. “20”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 258,893 Likes

Seguido de Ángela Aguilar tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 37,809,724 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 258,893 likes de su comunidad. “And one day I’mma bring home a Grammy, but no matter what I’ll be bringing home Randy‘s donuts, so what holla when you see me I’m still the same B even when I’m on TV.”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Natti Natasha: 63,826 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 36,409,591 seguidores. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 63,826 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Good Mouuuurnin Mrs. Problemátic #Nopareremix” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Gaby Espino: 32,198 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,693,376 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es famosa por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recogió 32,198 me gusta. “¡Seguimos con nuevo episodio en @ChabanPodcast! No podía ser otra que mi hermana de vida @GabyEspino, una amistad que nos he hecho vivir muchas etapas, una de ellas muy impotante: las relaciones de pareja ¿Crees que el amor se puede transformar? ¿Por qué crees que te toca besar sapos antes del príncipe azul? La entrevista más sincera con mi favorita de siempre, ya disponible en YouTube.com/AlejandroChabnYYC ”, escribió en ella.

5- Toni Costa: 15,711 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,230,750 followers en Instagram. Sus posteos en (@toni) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,711 likes. “A quien le apetece un buen batido?Si pensaste otra cosa, es que tu mente esta muy sucia jajaja @yesyoucan #humor #comedia #tonicosta #batido #yesyoucan #healthylifestyle #health #healthy”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

