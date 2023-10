Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 12 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 163,804 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,817,116 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 163,804 de me gusta. “Night 1 and 2 in the Bay Area was amazing thanks to you guys. ”, escribió en su publicación.

2- Maribel Guardia: 157,850 Likes

Seguido de Becky G tenemos Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La actriz tiene más de 9,130,249 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 157,850 me gusta de su comunidad. “Jugar con el nieto no tiene precio ‼@aventurasdejosejulian….#agua #piscina #alberca #vacaciones #vacations #nieto #family #dios #bendiciones ”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 124,630 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,549,020 followers. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 124,630 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Tiempo de Balvin Toma 2: “Colmillo” Lego!!” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 29,855 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,852,011 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recogió 29,855 likes. “¿Ustedes creen que me parezco? Yo creo que no #90syearbook…#trend #inteligenciartificial #trending #anuario #yearbook #yearbookchallenge”, escribió en ella.

5- Lili Estefan: 11,870 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,793,184 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 11,870 me gusta. “Miami te ama @luismiguel y sí que se siente tú bella energía!!!!!! Wow Como te disfrutaste el concierto de hoy! Y te queda otro este viernes en esta ciudad. #CuandoCalientaElSol alguien más estaba presente esta noche? Que les pareció???!!!! A mi me encantó perooooo, les cuento mas mañana @elgordoylaflaca #GN mi gente bella”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

