Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 14 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 588,555 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 252,459,187 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 588,555 likes.

2- Maluma: 394,312 Likes

Seguido de J Lo llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,505,463 personas que le siguen día a día. En esta ocasión,su publicación ha recibido 394,312 de me gusta. Esto publicó el popular instagramer en su cuenta.

3- Becky G: 125,089 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 37,819,256 followers. En su última publicación, Becky G ha conseguido un total de 125,089 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “#eltiny • @iambeckyg is closing out this year’s El Tiny takeover with ALL the hits⁠⁠Tap the link in our bio to watch Becky G’s Tiny Desk concert as we celebrate Latinx Heritage Month ” y puedes verla justo debajo.

4- Belinda: 82,821 Likes

Belinda sigue a las tres celebridades superiores con un total de 16,617,925 seguidores. En su cuenta (@belindapop), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recogió 82,821 me gusta. “Un día muy flex con @sharkbeautymx #SharkBeauty #ForAllHairKind #FlexStyle”, escribió en ella.

5- Chiquis Rivera: 12,927 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,878,988 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 12,927 likes. “Thank you sister @iambeckyg for sharing your stage and audience with me, I had a blast!! BUT, especially thank you from the bottom of my heart for Luna’s (my niece) debut and surprise. You made her whole life!!! I enjoyed every minute of last night. Thank you!!!! Can’t wait to sing “Cuidadito” again together. #Cuidadito #Chiquis #BeckyG #TheNovo”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: