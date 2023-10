Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 15 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 314,622 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,819,407 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que consiguió 314,622 de me gusta. “LA night 2 I can’t believe there are only 2 more shows to go, I’ll see you tonight Phoenix ”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 149,061 Likes

Seguido de Becky G llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El artista cuenta con más de 51,555,323 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 149,061 me gusta de su comunidad. “Los verdaderos pasos ”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- Natti Natasha: 40,385 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 36,387,510 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 40,385 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Queeeee @tashawines viene muy xplosiva a cuantos le a pasado? Ya mañana empezamos a subir el primer #NoPareChallenge Tag quien debería ser el primer@ en subir para que nos digan si es o Quiero Leerlos VAMOS” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Alexa Dellanos: 38,752 Likes

Alexa Dellanos sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,393,566 seguidores. En su cuenta (@alexadellanos), la influencer es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente obtuvo 38,752 likes. “ the way life goes ”, escribió en ella.

5- Francisca : 21,659 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,493,727 followers en Instagram. Sus posteos en (@francisca) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 21,659 me gusta. “¡Esté muchachito! Gennaro se apodera del micrófono de @despiertamerica ¿Que tal ?”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

