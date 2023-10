Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 17 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 1,144,882 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,515,685 seguidores. El cantante y compositor es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que logró 1,144,882 de me gusta. “Loquito por ti… ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 216,167 Likes

Seguido de Maluma tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 37,823,032 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 216,167 me gusta de su comunidad. “For the community by the community. Gracias siempre Yesterday was the most incredible day and I’m going to be posting about it all week so stay tuneddddd”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Balvin: 184,013 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,550,904 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha logrado un total de 184,013 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Pa’la Cultura!! @magazineantidote Al ultimo les dejo una sorpresita wearing @moncler + @rickowensonline @hunidesignofficial Photo @wicboyx Style @ rrxii. groomer @valissayoe Production @aurea.productions Special thanks @florentfarinelli. Preorder on magazineantidote.com” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Natti Natasha: 80,641 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,380,390 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es conocido por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación cosechó 80,641 likes. “Anoche pude sentir a mi gente de LA @iambeckyG The chemistry speaks for itself”, escribió en ella.

5- Chiquis Rivera: 70,292 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,880,034 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 70,292 me gusta. “I was having a sad day, so he took me to the happiest place on Earth. Thank you, baby. Te AMO. Photo Credits: @jessyykatt #AboutLastNight #Disney #Disneyland”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

